Налоговый комитет Рады проголосовал за сохранение влияния СБУ на бизнес — нардеп

Налоговый комитет ВРУ на заседании 28 сентября, рассматривая законопроект о Бюро экономической безопасности ко 2 чтению, не смог поддержать одно из главных требований бизнеса - снизить влияние правоохранительных органов на бизнес.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса", первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

"Только что наш Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ. Именно то, на которое жалуется бизнес.

Не хватило одного голоса на комитете, чтобы принять нормальную редакцию. Все. Еще одна реформа минус. Закон в такой редакции будет обычной профанацией", - написал Железняк.

В сфере экономических нарушений бизнеса правоохранительную функцию сейчас выполняют СБУ, налоговая милиция и Нацполиция. Нардепы декларировали, что задача законопроекта о Бюро экономической безопасности - убрать правохранителей от влияния на бизнес.

В то же время глава правления ЦПК Виталий Шабунин, комментируя решение налогового комитета, отметил, что лишение СБУ несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции было предвыборным обещанием Владимира Зеленского.

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Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Также законопроект предлагает забрать у СБУ полномочия по расследованию экономической преступности.

Согласно документу, законопроект предусматривает переходный период: уголовные производства будет переданы Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30% работников.

Экономическая правда