Кабмин изъял три госкомпании из списка объектов большой приватизации

Кабмин исключил из списка объектов большой приватизации три госкомпании: "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины", "Артемсоль" и "Хлеб Украины".

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 октября.

Обновленный перечень объектов большой приватизации опубликовали на сайте Верховной Рады. Среди объектов, в частности - Центрэнерго, Одесский припортовый завод и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Отметим. что в Украине действует мораторий на продажу объектов большой приватизации на период карантина.

2 сентября Рада приняла закон, который разрешает подготовку к продаже объектов большой приватизации, но запрещает проведение аукционов по их продаже.

Напомним:

В проект плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".

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Экономическая правда