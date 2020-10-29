В УЗ до апреля 2021 года не планируют повышать пассажирские тарифы
В "Укрзализныце" до конца первого квартала 2021 года не планируют повышать тарифы на паажирские перевозки.
Об этом на брифинге заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский, передает "Интерфакс-Украина".
"Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки", - подчеркнул он.
По словам Перцовского, финального решения по тарифам на следующий год еще нет.
Он добавил, что компания с 1 ноября на около 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".
Также, по словам Перцовского, УЗ введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле".
Напомним:
В "Укрзализныце" заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина - в компании подчеркивают, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к "крайне негативным последствиям" для национальной экономики.
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