Из-за введения в Украине карантина кинотеатры, туристические агентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По данным Государственной налоговой службы, в марте-сентябре 2020 года кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за 6 карантинных месяцев они заплатили 47,6 миллиона гривен.

ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

В июле-сентябре текущего года представители этого бизнеса совершили в бюджеты всех уровней 15,8 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года - 17,2 млн гривен.

Также существенно снизились налоговые отчисления туристических агентов и операторов. В марте-сентябре 2020 года отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом. В абсолютных числах падение налоговых поступлений составило в общем 210,6 млн гривен.

ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем полмиллиарда гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Самым стремительным падение поступлений от этой отрасли было в апреле - почти втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Уже с июля отеле постепенно увеличивают отчисления в бюджеты, однако они все еще значительно меньше по сравнению с докарантинним периодом.

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Экономическая правда