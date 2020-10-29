Американские индексы упали более чем на 3% на фоне опасений по коронавирусу

На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, индекс Dow Jones упал на 943,24 пункта (-3,43%) - это наиболее существенное однодневное падение с 11 июля.

В то же время индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, упал на 119,64 пункта (-3,53%).

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 426,48 пункта (-3,73%).

По данным The Wall Street Journal, Dow Jones снижается четвертую сессию подряд, индекс S&P 500 с начала сентября снизился почти на 7%, а индекс электронной биржи Nasdaq резко сократился в связи с тем, что упали котировки ведущих технологических компаний: Apple - на 4,42%, Alphabet - на 4,82%, Microsoft - на 4,95%.

Напомним:

На закрытии торгов 26 октября индекс Dow Jones (включает 30 крупнейших компаний США, которые торгуются на бирже) упал на 2,3% или 650,19 пункта, для индекса Dow Jones понедельник стал худшим днем ​​с начала сентября.

Экономическая правда