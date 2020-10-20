Мінфін продовжує підвищувати ставки за цінними паперами

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої позики підвищило ставку відсікання за тримісячними облігаціями внутрішньої державної позики з 7,2% до 7,3% і за 12-місячним ОВДП - з 10% до 10,3%.

Про це повідомляється в даних міністерства.

Мінфін залучив до держбюджету 5,66 млрд грн і 52,7 млн доларів, або близько 7,155 млрд грн в еквіваленті. Від розміщення гривневих 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 3,923 млрд гривень, а від річних - 1 737 млрд гривень.

Середньозважена ставка дохідності для 3-місячних паперів в доларах залишилася незмінною - 3,5%.

Відомство відмовилося задовольнити 2 з 12 заявок по 0,2 млрд грн (за номіналом): на купівлю 3-міс. облігацій під 9,5% і на купівлю річних під 10,5%.

Нагадаємо, що на аукціоні 6 жовтня ставки для ОВДП у гривні на 3 місяці становили 7,19%, на 1 рік - 9,89%. На аукціоні 29 вересня Мінфін продав річні ОВДП під 9,5%.

Економічна правда