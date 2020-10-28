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Apple разрабатывает собственный поисковик - СМИ

Среда, 28 октября 2020, 12:45
 

Компания Apple активизировала работу по разработке собственной поисковой технологии на фоне расследования минюста США против Google.

Об этом пишет Financial Times. 

Несмотря на скрытность Apple, в последних малозаметных изменениях в iOS 14 эксперты увидели планы создать аналог поискового сервиса Google. В новейшей версии операционной системы iPhone Apple начала показывать собственные поисковые результаты и направлять напрямую на веб-сайты, когда пользователь вводит запрос с домашнего экрана. 

Кроме того, два с половиной года назад Apple переманила руководителя поискового подразделения Google — якобы для работы над виртуальным помощником Siri.

Создание собственной поисковой системы в первую очередь поможет самой Apple, которой придется искать альтернативу, если регуляторы признают незаконным ее выгодное партнерство с Google, считает издание.

Напоминаем:

Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

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Apple Google

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