Apple разрабатывает собственный поисковик - СМИ

Компания Apple активизировала работу по разработке собственной поисковой технологии на фоне расследования минюста США против Google.

Об этом пишет Financial Times.

Несмотря на скрытность Apple, в последних малозаметных изменениях в iOS 14 эксперты увидели планы создать аналог поискового сервиса Google. В новейшей версии операционной системы iPhone Apple начала показывать собственные поисковые результаты и направлять напрямую на веб-сайты, когда пользователь вводит запрос с домашнего экрана.

Кроме того, два с половиной года назад Apple переманила руководителя поискового подразделения Google — якобы для работы над виртуальным помощником Siri.

Создание собственной поисковой системы в первую очередь поможет самой Apple, которой придется искать альтернативу, если регуляторы признают незаконным ее выгодное партнерство с Google, считает издание.

Напоминаем:

Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.