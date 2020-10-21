Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Минюст обвиняет Google в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор.

Помимо этого, власти США утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Минюст также оспаривает практику предварительной установки поискового приложения Google на телефоны с операционной системой Android. По мнению властей, Google с помощью положений о разделении доходов препятствуют предварительной установке на телефоны конкурирующих поисковиков.

Истцами выступили генеральные прокуроры 11 штатов.

По данным властей, Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США.

В результате другие поисковые системы не могут получить достаточное количество запросов, чтобы конкурировать с Google, потребители сталкиваются с ограниченным выборов, а рекламодатели - с завышенными ценами.

В Google опровергают обвинения, передает издание The Wall Street Journal.

"Люди используют Google, потому что они выбирают его, а не потому что их заставляют или они не могут найти альтернативы", - говорит представитель компании.

Расследование Минюста США в отношении Google продолжалось более года и проходило на фоне проверки нескольких крупнейших технологических компаний страны.

Как отмечает WSJ, судебные разбирательства могут продлиться несколько лет. Иск против Google является самым крупным антимонопольным делом против технологической компании за более чем двадцать лет.

Экономическая правда