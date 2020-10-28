Блокировка Smart TV: в LG рассказали, что делать со старыми телевизорами

Владельцам телевизоров производства компании LG, которые в будущем могут столкнуться с блокировкой функции Smart TV, советуют обращаться в клиентскую службу поддержки или сервисный центр LG.

Об этом сообщает itc.ua со ссылкой на заявление LG.

В октябре стало известно, что владельцы "умных телевизоров" LG в Украине после обновления прошивки, которое выйдет 16 ноября, могут столкнуться с ограничением или полной блокировкой функциональности Smart TV.

Проблема затрагивает только модели, произведенные LG для продажи в других странах, а не в Украине. То есть, речь о так называемых "серых" телевизорах, ввезенных в Украину неофициально.

В официальном комментарии компания призвала покупать технику в официальных магазинах-партнерах, а также пообещала "простые пути решения проблемы".

"Техника LG, которая поступает на территорию Украины, облагается таможенными платежами и проходит обязательную сертификацию, чтобы соответствовать требованиям технических регламентов. Это является гарантией ее адаптации и готовности к работе в Украине, а также подтверждает наличие гарантии от завода-производителя и обслуживание официальными сервисными центрами.

К сожалению, иногда телевизоры и другая техника поступает на территорию страны в обход этих правил. Неофициальная продукция не имеет специальной маркировки и сертификатов. Это значит, что качество её работы в условиях определенных коммуникаций не проверено, ... а набор программного обеспечения может быть неполным или локализирован для другой страны", - заявили в LG.

Чтобы полноценно пользоваться услугами Smart TV, производитель рекомендует проверять технику на наличие знаков соответствия и воздержаться от необдуманной покупки товаров в непроверенных магазинах.

Под блокировку могут попасть несертифицированные модели 2020 года следующих серий:

OLED: CX, GX, WX, ZX. NanoCell: NANO806, NANO866, NANO916, NANO956, NANO996, NANO906. UHD: UN8500, UN8100, UN7400, UN7390, UN7100.

В LG признают, что нередки случаи, когда продавцы осознанно вводят покупателя в заблуждение, продавая им несертифицированный товар.

Нынешним владельцам телевизоров, которые в будущем могут столкнуться с блокировкой, компания советует обращаться в клиентскую службу поддержки или сервисный центр LG.

В заявлении производитель говорит о потенциальной возможности доукомплектации оригинальными элементами, которые необходимы для корректной работы и устранении неполадок сотрудниками сервиса.

В то же время в компании не уточняют, будет ли такая услуга бесплатной или же за разблокировку придется доплатить.

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