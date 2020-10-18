LG начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах

Компания LG заявила, что начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах в Украине и странах постсоветского пространства.

Об сообщает пресс-служба компании.

Изданию AIN.UA в копании расскзали, что это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска. Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала.

Компания подготовила обновление встроенного программного обеспечения телевизоров LG. Однако с его автоматической установкой на несертифицированные устройства, услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены".

Изменения вступят в силу, начиная с 16 ноября 2020 года, когда LG начнет масштабное обновление прошивки.

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