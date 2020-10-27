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Первая партия Tesla Model 3 направляется в Европу

Вторник, 27 октября 2020, 18:35
 

Партия из 7 тысяч Tesla Model 3 впервые двинулась из Шанхайского порта в направлении бельгийского Зебрюгге.

Об этом пишет Лига.Бизнес со ссылкой на китайское издание The Paper.

Шанхайская гигафабрика Tesla, мощностей которой хватает на производство 250 тысяч электрокаров в год, начала экспортировать авто в Европу. Первые продажи начнутся уже в конце ноября в Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Португалии, Швейцарии и Швеции.

Фабрика начала работу в 2019 году и в настоящее время производит около 4 тысяч авто в неделю. Всего с начала года было собрано почти 150 тысяч электромобилей. Хотя в Шанхае собирают сейчас только Model 3, работы по установке линии сбора Model Y уже ведутся.

На китайском рынке цена Tesla Model 3 установлена на уровне 37 тысяч долларов.

Напоминаем:

В ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" назвали цифру в 23,3 тысячи электромобилей в украинском автопарке.

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Tesla

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