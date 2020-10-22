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В українському автопарку більше 23 тисяч електромобілів – асоціація

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:55
 

В українському автопарку нараховується 23,3 тисячі електромобілів, найпопулярніші моделі електрокарів серед українців - NISSAN Leaf, TESLA Model S та RENAULT Kangoo Z.E.

Про це заявили в асоціації автовиробників України "Укравтопром" у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Зазначається, що найпопулярніша модель - NISSAN Leaf (11731 штук).

Також у топ-3 - TESLA Model S (1653) та RENAULT Kangoo Z.E. (1058).

Замикають топ-5 BMW i3 – 1009 авто та TESLA Model 3 – 926 авто.

Також у топ-10: FIAT 500e – 781, VOLKSWAGEN e-Golf – 758, TESLA Model X – 655, MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 627, RENAULT Zoe - 626.

"Щодо того, скільки в Україні на даний час є зарядних станцій для електромобілів, то такої інформації в "Укравтопромі" не мають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Сервісні центри МВС почали видавати власникам електрокарів незвичайні, "зелені" номерні знаки.

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