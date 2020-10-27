В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства онкобольным на дороги

Перераспределение средств, предусмотренных Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.

С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.

"Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - сообщили в Кабмине.

"Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020 года", - добавили в пресс-службе.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин заявил, что информация о направлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, которые якобы были предусмотрены для программы Министерства здравоохранения по борьбе с онкозаболеваниями, "изложена манипулятивно".

"В 2020 году на реализацию программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, в частности строительство онкоцентра, было предусмотрено 116 млн гривен. Однако в течение девяти месяцев эти средства так и не были использованы.

В частности, не была разработана в соответствии проектно-сметная документация, не проведены тендеры и не избранные подрядчики, которые будут реализовывать проект.

Поэтому в сентябре Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов на своем заседании в соответствии с регламентом и законодательством, решила оставить на проект МОЗ 1,3 млн гривень - для проведения первоочередных работ, а остальные средства перераспределить на более насущные программы", - заявил нардеп.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, "Укравтодору" для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.

Экономическая правда