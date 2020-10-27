Из ковидного фонда потратили уже больше половины средств – Минфин
По состоянию на 23 октября из фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 миллиарда. Всего в фонде предусмотрено 66 миллиардов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Меньше всего из Фонда использовано средств, предусмотренных на сферу здравоохранения - только 35% из выделенных 16,3 миллиардов. Из них на закупку аппаратов ИВЛ использовали 21% средств, такую же долю потратили на средства индивидуальной защиты врачей и обеспечения лабораторий Минздрава. 45% предусмотренных средств использовали на доплаты медработникам.
В то же время на обеспечение правопорядка осталось только 9% из предусмотренных 2,7 миллиардов. В сфере социальной защиты осталось 11% с 10,4 миллиардов.
Около половины Фонда пошло на "Большое строительство" - из них использовано уже 47%.
На восстановление расходов, сокращенных при создании Фонда, использовано 165 миллионов - это 31% предусмотренных финансов.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть перераспределила 35 миллиардов гривен из COVID-фонда на "Большое строительство", чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.
Экономическая правда
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