По состоянию на 23 октября из фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 миллиарда. Всего в фонде предусмотрено 66 миллиардов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Меньше всего из Фонда использовано средств, предусмотренных на сферу здравоохранения - только 35% из выделенных 16,3 миллиардов. Из них на закупку аппаратов ИВЛ использовали 21% средств, такую ​​же долю потратили на средства индивидуальной защиты врачей и обеспечения лабораторий Минздрава. 45% предусмотренных средств использовали на доплаты медработникам.

В то же время на обеспечение правопорядка осталось только 9% из предусмотренных 2,7 миллиардов. В сфере социальной защиты осталось 11% с 10,4 миллиардов.

Около половины Фонда пошло на "Большое строительство" - из них использовано уже 47%.

На восстановление расходов, сокращенных при создании Фонда, использовано 165 миллионов - это 31% предусмотренных финансов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть перераспределила 35 миллиардов гривен из COVID-фонда на "Большое строительство", чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

Экономическая правда