Рожкова об ипотеке: Средняя ставка в сентябре опустилась ниже 13% годовых

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, о 10%, по ее словам, пока речь не идет.

Об этом она сказала в интервью liga.net.

"Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Да, мы пока не говорим о 10% - в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год.

Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года. Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы", - отметила она.

По словам Рожковой, среди изменений ближайшего времени - возможность банков учитывать доходы всей семьи при выдаче ипотеки.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, - "просто неподъемные для многих украинских семей".

Президент Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

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