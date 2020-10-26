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Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Понедельник, 26 октября 2020, 20:45
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 27 октября на уровне 28,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,49 грн (на 26 октября - 33,55 гривни).

Напоминаем:

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 26 октября на уровне 28,29 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Экономическая правда

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