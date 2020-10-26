Гривня снизилась к доллару и евро
Понедельник, 26 октября 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 26 октября на уровне 28,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,55 грн (на 23 октября - 33,41 гривни).
Напоминаем:
23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.
Экономическая правда
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