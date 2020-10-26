Гривня снизилась к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 26 октября на уровне 28,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,55 грн (на 23 октября - 33,41 гривни).

Напоминаем:

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.

Экономическая правда