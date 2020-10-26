"Доступные кредиты 5-7-9%": Объемы займов превысили 11,5 миллиардов

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за последнюю неделю выдали 270 кредитов на общую сумму 756 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

68,8% (520 млн гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

14% (105 млн гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 17,2% (131 млн гривен).

Всего с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 4847 займов на общую сумму в 11,571 миллиарда гривен.

Из них 8,460 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,260 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 852 млн гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала действия госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предпринимателям уполномоченные банки выдали кредитов на 11 млрд грн.

Экономическая правда