Гривня на закрытии межбанка ослабла

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,34 - 28,35 гривни;

Евро - 33,47 - 33,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,45 гривни. Евро покупают по 33,23 гривни, продают по 33,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,42 гривни, евро - 33,36 - 33,47 гривни.

Напоминаем:

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 26 октября на уровне 28,29 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.

Экономическая правда