Менее 40% средств вкладчиков банков гарантируются Фондом

Гарантиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц покрывается 222,8 миллиарда гривен из 567,4 миллиарда гривен вкладов в банках-участниках ФГВФЛ, или около 39%.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 сентября сумма вкладов физических лиц и ФЛП составила 554,5 миллиарда.

Вклады в национальной валюте выросли на 6,9 миллиардов и составляют 325, 6 миллиардов. Сумма валютных вкладов в гривневом эквиваленте выросла до 241,8 миллиарда - это дополнительные 6 миллиардов течение сентября.

Среди всех вкладчиков 3,2% составляют физические лица-предприниматели, владеющие 7,7% от общих вкладов фонда.

Сейчас 73 банка являются участниками Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, что НБУ планирует увеличить гарантированную сумму банковского вклада в 600 тысяч.

Экономическая правда