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Украинские предприятия увеличили производство подсолнечного масла

Понедельник, 26 октября 2020, 12:30
 

Производство рафинированного подсолнечного масла в сентябре составило 60 тысяч тонн - это на 2 тысячи тонн больше по сравнению с сентябрем 2019 года.

Об этом сообщает Agronews со ссылкой на Госстат.

В общем производство подсолнечного масла осталось на уровне прошлого года, что превышает показатели 2018 на 9%.

Связаны нынешние высокие показатели со значительными остатками сырья прошлого урожая. В то же время в будущем периоде ожидается уменьшение объемов производства в категории на 10%. Это связано с длительными засухами, повлекшими сокращение валового сбора подсолнечника на 7% и его масличности на 1-2%.

Напомним:

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий Минэкономики понизило прогноз урожая зерновых в 70 миллионов тонн.

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аграрии

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