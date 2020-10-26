Украинские предприятия увеличили производство подсолнечного масла
Производство рафинированного подсолнечного масла в сентябре составило 60 тысяч тонн - это на 2 тысячи тонн больше по сравнению с сентябрем 2019 года.
Об этом сообщает Agronews со ссылкой на Госстат.
В общем производство подсолнечного масла осталось на уровне прошлого года, что превышает показатели 2018 на 9%.
Связаны нынешние высокие показатели со значительными остатками сырья прошлого урожая. В то же время в будущем периоде ожидается уменьшение объемов производства в категории на 10%. Это связано с длительными засухами, повлекшими сокращение валового сбора подсолнечника на 7% и его масличности на 1-2%.
Напомним:
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий Минэкономики понизило прогноз урожая зерновых в 70 миллионов тонн.
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