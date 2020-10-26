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Курс валют на 26 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 26 октября 2020, 11:40
 

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,32 - 28,34 гривни;

Евро - 33,46 - 33,48 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,46 гривни. Евро покупают по 33,23 гривни, продают по 33,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,41 гривни, евро - 33,41 - 33,49 гривни.

Напоминаем:

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 26 октября на уровне 28,29 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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