Нефть дешевеет третий день подряд

Цены на нефть продолжают падать и достигли самого низкого уровня с начала октября.

По данным MarketWatch, по состоянию на 10:07 по Киеву цена на WTI составляет 38,55 доллара за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи. Это на 1,34 доллара (-3,36%) меньше показателей прошлой сессии.

Фьючерсы на нефть Brent потеряли в цене 1,37 доллара (-3,18%) на лондонской бирже ICE Futures Europe.

За последнюю неделю цены за баррель преимущественно падали с небольшими подъемами 20 октября (+ $ 0,63) и 22 октября (+ $ 0,61).

Напомним, ранее Всемирный банк прогнозировал цену на нефть в 2020 году на уровне 41 доллара. Эксперты отметили, что усиление карантинных ограничений во всем мире может усугубить имеющиеся прогнозы из-за сокращения потребления и производства.

Экономическая правда