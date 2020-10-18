"Укрзализныця" закроет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком
Воскресенье, 18 октября 2020, 17:23
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця с 19 октября прекращает продажу билетов на определенных станциях.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Так будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.
"До урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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