Шмыгаль увеличил срок создания фондового рынка: теперь говорит про 3 года

Премьер Денис Шмыгаль вновь заявил о необходимости создания фондового рынка в Украине, по его словам, это может занять 3 года.

Об этом он сказал во время совещания по обсуждению вопроса создания инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине 22 октября.

Отмечается, что участие в совещании приняли глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства.

"Время экспериментов завершилось. Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть", - заявил Шмыгаль.

По его словам, создание фондовой платформы может занять три года.

Премьер выразил надежду, что к работе будет привлечено как можно большее количество международных экспертов, которые уже имеют работающие финансовые модели в своих странах.

"Есть таймлайн - трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, так как это требует изменения законодательства и правил", - добавил Шмыгаль.

Представитель USAID в свою очередь заявил о поддержке реформы фондового рынка.

"Это большой амбициозный проект, который будет иметь трансформирующий эффект на украинскую экономику. Проект изменит то, как международные инвесторы смотрят на Украину, если он будет внедрен правильным образом. Это больше чем идея, мы хотим, чтобы платформа для торговли различными видами активов была реальностью", - отметил Гаусси.

Напомним:

В сентябре Шмыгаль заявлял о возможности построения фондового рынка за 1 год.

Экономическая правда