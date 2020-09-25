Шмигаль планує за рік вийти на створення фондового ринку

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розпочав консультації з фахівцями щодо створення фондового ринку в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з Американською торговою палатою (АСС) 24 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік вийдемо на створення фондового ринку", - зазначив голова уряду, не уточнивши інших деталей.

При цьому він висловив сподівання, що представники АСС приєднаються до цього процесу.

"Шмигаль вдруге за місяць зазначив, що відсутність працюючого фондового ринку через майже 30 років незалежності України є злочином, а вигоди від роботи фондового ринку можна побачити на прикладі сусідніх країн.

У червні голова виконкому Нацради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі повідомив про плани Нацради розглянути проєкт Київського фінансового центру", - пише "Інтерфакс-Україна".