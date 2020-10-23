Антимонопольщики разрешили Novus приобрести сеть Billa

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании UAB CONSUL TRADE HOUSE (сеть супермаркетов Novus) приобрести 100% доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" у компании REWE INTERNATIONAL AG.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ при рассмотрении заявления на концентрацию установил, что компании проводят одновременную хозяйственную деятельность только на следующих рынках: розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (отдельно) - в пределах Киева, Борисполя и Ирпеня и предоставления в аренду (субаренду) коммерческой недвижимости под торговлю в Киеве.

В комитете отмечают, что учитывая, что совокупные доли участников концентрации на задействованных рынках незначительны, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому предоставил соответствующее разрешение.

Напоминаем:

Компания Consul Trade House UAB и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами.

Novus входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

На украинском рынке Novus работает с 2009 года. Сейчас сеть объединяет 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв. м.

Экономическая правда