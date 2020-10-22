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"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

Четверг, 22 октября 2020, 11:20
 

В "Нафтогазе" заявили, что приветствуют принятие правительством политики собственности в отношении компании и ставят целью выход на IPO (первая публичная продажа акций) через несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Кабинет министров Украины как основатель и единственный акционер утвердил политику собственности НАК "Нафтогаз Украины". Этот документ необходим для развития надлежащей системы корпоративного управления в государственных компаниях. Политика собственности Нафтогаза определяет цели, приоритеты, основные направления деятельности и показатели эффективности, а также способ, в который государство реализует свои права собственности. 

Мы приветствуем принятие политики собственности по Группе Нафтогаз", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что Нафтогаз есть и будет государственным, ставится цель выхода на IPO через несколько лет.

"IPO (Initial Public Offering) - это способ привлечь дополнительные финансы, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и с прозрачными принципами, понятными в мире", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним:

Кабмин утвердил новую политику собственности НАК "Нафтогаз Украины", которая, в частности, содержит запланированное IPO (первая публичная продажа акций) миноритарного пакета на одной из ведущих фондовых бирж.

Экономическая правда

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Нафтогаз

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