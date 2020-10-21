Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза": в планах - IPO миноритарного пакета

Кабмин утвердил новую политику собственности НАК "Нафтогаз Украины", которая, в частности, содержит запланированное IPO (первая публичная продажа акций) миноритарного пакета на одной из ведущих фондовых бирж.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 21 октября.

Документ, в частности, содержит приоритеты, согласно которым государство владеет "Нафтогазом", основные направления деятельности компании и показатели эффективности, то, как государство реализует свои права собственности.

В постановлении говорится, что целью государственного владения является сохранение компании в государственной собственности.

Кроме этого, запланировано IPO миноритарного пакета на одной из ведущих фондовых бирж.

Отмечается, что это необходимо для получения государством показателя стоимости бизнеса и цены акций НАК, которые будут объективным показателем деятельности компании.

Кабмин поручил наблюдательному совету "Нафтогаза" в 3-месячный срок представить на утверждение проект стратегии компании, а правлению НАК - подготовить отчет об исполнении ожидаемых результатов деятельности компании в 2017-2020 годах.

Экономическая правда