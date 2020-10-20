Зеленский о приватизации спиртзаводов: Должна увеличить поступления в казну в 8 раз

Президент Владимир Зеленский похвастался ликвидацией монополии "Укрспирта", процесс приватизации спиртзаводов, по его словам, должно увеличить поступления в казну почти в 8 раз.

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Мы ликвидировали монополию "Укрспирта" и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизирован первый спиртовой завод. Следует продолжать этот процесс, который в перспективе должен увеличить поступления в казну почти в 8 раз", - сказал Зеленский.

Напомним:

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Экономическая правда