Все разделы
Укр / Рус

Зеленский о приватизации спиртзаводов: Должна увеличить поступления в казну в 8 раз

Вторник, 20 октября 2020, 11:42
 

Президент Владимир Зеленский похвастался ликвидацией монополии "Укрспирта", процесс приватизации спиртзаводов, по его словам, должно увеличить поступления в казну почти в 8 раз.

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Мы ликвидировали монополию "Укрспирта" и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизирован первый спиртовой завод. Следует продолжать этот процесс, который в перспективе должен увеличить поступления в казну почти в 8 раз", - сказал Зеленский.

Напомним:

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрспирт Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как рождается конкуренция 16 октября 2020, 17:30
Фонд госимущества выставил на аукцион еще два объекта "Укрспирта" 15 октября 2020, 15:10
Первый из объектов "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов 15 октября 2020, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!