В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов
Компания "Нафтогаз Украины" вечером 19 октября отложила на неопределенный срок размещение долларовых евробондов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на рынке.
Отмечается, что соответствующее сообщение компании направили инвесторам.
Перед этим сообщалось, что ориентир доходности долларовых еврооблигаций "Нафтогаза" составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок.
"Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 долларов и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).
Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент 335 млн долларов", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года. Ориентир доходности составляет 9-9,25%.
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