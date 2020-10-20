В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов

Компания "Нафтогаз Украины" вечером 19 октября отложила на неопределенный срок размещение долларовых евробондов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на рынке.

Отмечается, что соответствующее сообщение компании направили инвесторам.

Перед этим сообщалось, что ориентир доходности долларовых еврооблигаций "Нафтогаза" составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок.

"Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 долларов и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент 335 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года. Ориентир доходности составляет 9-9,25%.