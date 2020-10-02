НБУ продолжает медленное обесценивание гривни
Пятница, 2 октября 2020, 19:25
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 5 октября на уровне 28,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,23 грн (на 1 октября - 33,32 гривни).
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Напомним:
2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
2 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривни.
Экономическая правда
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