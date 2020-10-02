В IKEA заявили, что не нашли доказательств использования незаконно заготовленной древесины

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA по итогам независимого аудита в связи с обвинениями Earthsight опровергла факт попадания незаконно заготовленной древесины из Украины в свою цепочку поставок.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Результаты расследования третьей стороны при содействии ООО "Легаллис" (Legallis LLC), в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства, не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок", - подчеркнули в IKEA.

В компании добавили, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о санитарных рубках в течение сезона тишины.

"Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрения вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодняшний FSC является надежной глобальной лесной сертификацией из всех пока действующих на рынке", - говорится в заявлении.

Ранее IKEA начала независимый аудит своего цепочки поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины.

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Напомним:

Как сообщалось в в расследовании британской неправительственной организации Earthsight, раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов IKEA, производят из незаконно вырубленного украинского бука.

Поставкой сырья для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.

Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Компанию основали в 1992 году именно как поставщика для IKEA.

IKEA заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в горах Карпат, где живут исчезающие рыси и бурые медведи.