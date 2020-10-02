Курс валют на 2 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

2 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,34 гривни;

Евро - 33,20 - 33,22 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,43 гривни. Евро покупают по 32,92 гривни, продают по 33,35 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,31 - 28,39 гривни, евро - 33,06 - 33,20 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 2 октября на уровне 28,33 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривни).

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Экономическая правда