Рада не рассмотрит госбюджет до выборов - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков подтвердил, что Верховная Рада на заседании 20 октября не сможет рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021-й год и призвал мобилизоваться для его доработки.

Источник: Разумков на заседании Согласительного совета 19 октября

Прямая речь: "В пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, он не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть: народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение.

Я уверен что в ближайшее время он будет подготовлен и после того как пройдут выборы, и мы, согласно нашему графику, вернемся в парламент - с 3 ноября - мы сможем рассмотреть этот законопроект".

Детали: Спикер обратился ко всем с просьбой оперативно доработать документ, чтобы войти в новый год с нормальным бюджетом, чтобы не было такого явления как "бюджетная ночь".

По мнению Разумкова, практика "госбюджет под елку" должна уйти в историю.

Глава профильного комитета Даниил Гетманцев подтвердил, что 20 октября бюджет не будет рассмотрен в первом чтении.

"Проект постановления о депутатских предложениях и поправках к проекту государственного бюджета не рекомендовано профильным комитетом. Надеюсь, несмотря на это, мы сможем рассмотреть проект до 1 декабря в целом", - написал Гетманцев.