Гривня снова подешевела к доллару
Четверг, 15 октября 2020, 19:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 16 октября на уровне 28,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,18 грн (на 15 октября - 33,39 гривни).
Напомним:
15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua