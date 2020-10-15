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Гривня снова подешевела к доллару

Четверг, 15 октября 2020, 19:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 16 октября на уровне 28,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,18 грн (на 15 октября - 33,39 гривни).

Напомним:

15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.

Экономическая правда

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