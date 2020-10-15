Гривня почти не изменилась по результатам торгов на межбанке
Четверг, 15 октября 2020, 17:35
15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,33 - 28,34 гривни;
Евро - 33,14 - 33,15 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,24 - 28,43 гривни. Евро покупают по 32,98 гривни, продают по 33,39 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,30 - 28,36 гривни, евро - 33,12 - 33,21 гривни.
Напомним:
15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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