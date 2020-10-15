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Гривня почти не изменилась по результатам торгов на межбанке

Четверг, 15 октября 2020, 17:35
 

15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,34 гривни;

Евро - 33,14 - 33,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,24 - 28,43 гривни. Евро покупают по 32,98 гривни, продают по 33,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,30 - 28,36 гривни, евро - 33,12 - 33,21 гривни.

Напомним:

15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Экономическая правда

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