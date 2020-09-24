После местных выборов Госгеокадастр передаст общинам все государственные сельхозземли

После местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, территориальным громадам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения, которые должны принадлежать ОТГ, но на сегодняшний день находятся в государственной собственности; это более 2 млн га земель.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

"Мы подход упростили. Согласно поручению Президента, после местных выборов Госгеокадастр передаст все земли объединенным территориальным громадам. Речь идет о более 2 млн гектаров земли", - отметил он.

Как пояснил Лещенко, передача земель будет происходить по инициативе Госгеокадастра. Такое решение должно решить проблему половинчатых подходов в реализации земельных отношений, сложившихся с 2018 года, когда части громад передали земли, а части - еще нет. Более того, сами громады не спешат получить такую землю в собственность, и именно на этих землях, которые должны принадлежать громадам, сегодня происходят злоупотребления.

"Это ответственность непосредственно громад. Они обязаны зарегистрировать эту землю. А пока земля в "подвешенном" состоянии, здесь есть возможности для манипуляций и теневого обработки земли на договорах о совместной деятельности", - добавил Лещенко.

По словам главы Госгеокадастра, до сих пор не зарегистрировали права на земельные участки 25 объединенных территориальных громад.

"У нас формируется новое территориальное устройство, где есть область, район и громада. Земли за пределами населенных пунктов мы передаем громадам. Они будут непосредственными титульными владельцами, они регистрируют ее в коммунальной собственности, и только громада, а не чиновник в Киеве, определяет судьбу этой земли", - пояснил Лещенко логику решения.

Напоминаем:

В рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госгеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных громад.

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