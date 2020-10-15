Ситуация с Рожковой и Сологубом: Посол ЕС в Украине поддержал позицию МВФ и США
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что независимость НБУ и профессиональное управление важны для финансовой стабильности и экономического развития Украины.
Об этом он написал в Twitter 15 октября, поддержав позицию США и МВФ относительно ситуации с выговорами заместителям лавы НБУ Рожковой и Сологубу.
"Сильный, независимый и профессионально управляемый Нацбанк Украины имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития в пользу гражданам Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", - подчеркнул посол.
Напомним:
Совет Национального банков 5 октября объявили выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.
Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.
В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.
Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.
Экономическая правда
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