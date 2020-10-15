"Нафтогаз" предлагает выкупить до 335 миллионов долларов евробондов за счет новых

"Нафтогаз" предложил выкупить все свои евробонды с погашением в 2022 году на суму до 335 млн долларов, при отсутствии достаточного предложения со стороны их владельцев в компании предлагают выкупить еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа на уровне 335 млн долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оголшення Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды.

"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обращении находятся еврооблигации "Нафтогаза" номинальным объемом 335 млн долларов с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом 600 млн евро с купоном 7,125%.

Еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 - по 98,25% от номинала.

При этом, ранний срок приема заявок - до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов - 29 октября, финальная - 13 ноября.

Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.

Напомним:

В первом полугодии 2020 года НАК "Нафтогаз" получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.

Ближайшие четыре года убытки государственной Группы "Нафтогаз" превысят 21 миллиард гривень.

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