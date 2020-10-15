Дело "Энергоатома" и недостроенного хранилища ядерного топлива: НАБУ объявило еще одно подозрение

Детективы НАБУ 13 октября сообщили о подозрении директору частной компании (ООО) в соучастии в организации предоставлении неправомерной выгоды бывшему чиновнику обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Действия лица квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.2 ст. 369 УК Украины.

Таким образом, количество задействованных в совершении преступления достигло трех человек: в сентябре о подозрении сообщили народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Следствие, в частности, установило, что в 2017 году чиновник обособленного подразделения ГП "НАЭК" Энергоатом ", злоупотребляя своим служебным положением, заключил с компанией, подконтрольной экс-нардепу, договор на 929 млн грн.

"Согласно ему, эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

В то же время в течение 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, возглавляемой директором ООО, и также подконтрольной экс-нардепу, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой" , - объяснили в НАБУ.

Напомним:

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.

Экономическая правда