За 9 месяцев украинские аэропорты снизили пассажиропоток на 63%

В январе-сентябре 2020 года аэропорты Украины, по оперативным данным, обслужили 6,857 млн пассажиров - это на 62,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в данных Госавиаслужбы Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов упал на 63,7% - до 6,063 млн человек.

При этом в январе-сентябре украинские авиакомпании обслужили почти 3,770 млн пассажиров, что на 64,7% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Сообщается, что за 9 месяцев 2020 года украинские авиакомпании выполнили 33,5 тысяч коммерческих рейсов (сокращение - на 58%), в том числе международных - 26,7 тысяч (-60,1%).

Напомним:

С начала осени продажи железнодорожных билетов упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%, продажи авиабилетов "просели" до 89%.