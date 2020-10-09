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Продажи билетов на авиа и железнодорожное сообщение стремительно падают – исследование

Пятница, 9 октября 2020, 15:10
 

С начала осени продажи железнодорожных билетов упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%, продажи авиабилетов "просели" до 89%.

Об этом сообщает Опендатбот со ссылкой на данные RailwayBot и Aviasales.

Отмечается, что железнодорожное сообщение после карантина возобновилось в начале лета - пиковые показатели продаж, по данным RailwayBot, составляли 104% от докарантинних объемов.

 

Но с начала осени продажи упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%.

"По данным Aviasales, продажи билетов в августе 2020 года составляли до 110% от докарантинних показателей. Осенью украинцы стали меньше бронировать авиабилеты, однако продажи "просели" до 89% - не так критично, как железнодорожное сообщение, однако больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

 

Экономическая правда

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авиа железная дорога

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