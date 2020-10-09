Продажи билетов на авиа и железнодорожное сообщение стремительно падают – исследование

С начала осени продажи железнодорожных билетов упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%, продажи авиабилетов "просели" до 89%.

Об этом сообщает Опендатбот со ссылкой на данные RailwayBot и Aviasales.

Отмечается, что железнодорожное сообщение после карантина возобновилось в начале лета - пиковые показатели продаж, по данным RailwayBot, составляли 104% от докарантинних объемов.

Но с начала осени продажи упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%.

"По данным Aviasales, продажи билетов в августе 2020 года составляли до 110% от докарантинних показателей. Осенью украинцы стали меньше бронировать авиабилеты, однако продажи "просели" до 89% - не так критично, как железнодорожное сообщение, однако больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Экономическая правда