Официальный курс на 13 октября: гривня немного ослабла

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 октября на уровне 28,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 12 октября - 33,28 гривни).

Напомним:

12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Экономическая правда