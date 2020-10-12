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Официальный курс на 13 октября: гривня немного ослабла

Понедельник, 12 октября 2020, 19:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 октября на уровне 28,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 12 октября - 33,28 гривни).

Напомним:

12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Экономическая правда

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