Курс валют на 12 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 12 октября 2020, 11:15
12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;
Евро - 33,35 - 33,38 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 - 28,37 гривни. Евро покупают по 33,02 гривни, продают по 33,46 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,31 гривни, евро - 32,93 - 33,31 гривни.
Экономическая правда
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