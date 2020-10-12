Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 12 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 12 октября 2020, 11:15
 

12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;

Евро - 33,35 - 33,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 - 28,37 гривни. Евро покупают по 33,02 гривни, продают по 33,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,31 гривни, евро - 32,93 - 33,31 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!