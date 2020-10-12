Гривня потеряла позиции на межбанке

12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,29 - 28,31 гривни;

Евро - 33,41 - 33,43 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,16 - 28,37 гривни. Евро покупают по 33,04 гривни, продают по 33,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,32 гривни, евро - 33,08 - 33,29 гривни.

Напомним:

12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Экономическая правда