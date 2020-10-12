Минцифры собирает "белых" хакеров для поиска уязвимостей в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал проведение Bug Bounty (поиска уязвимостей) приложения "Дія" в ноябре, для этой программы сделают отдельную копию приложения, любые изменения в которой не повлияют на работу основной сети.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает AIN.UA.

"Есть такая мировая практика, она называется Bug Bounty. Я обещал это сделать и запустить. Мы с ноября месяца запускаем Bug Bounty, собираем "белых" хакеров, делаем копию "Дії" и даем возможность ее сломать. Это не публичное мероприятие, но мы приглашаем всех, будем это анонсировать и делать", - пояснил Федоров.

По его словам, Bug Bounty сможет повысить уровень доверия к "Дії".

"Очень много аудитов прошли, но именно от таких мероприятий как Bug Bounty появляется доверие к продукту. Это цивилизованный подход, когда официально делают такое мероприятие, в котором могут принять участие белые хакеры", - добавил министр.

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