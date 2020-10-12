Минус 1,2 миллиарда: Футбольный клуб Ахметова показал доходы за прошлый сезон

Доходы футбольного клуба "Шахтер" в сезоне 2019-2020 составили 2 млрд 522 млн грн с учетом НДС - это на 1,24 млрд грн меньше, чем в сезоне 2018-2019.

Об этом говорится в годовом отчете клуба, опубликованном на официальном сайте.

Отмечается, что статьи доходов клуба - продажа и аренда игроков, доходы от ФИФА и УЕФА и доходы от коммерческой деятельности.

В частности, в сезоне 2019/2020 доходы "Шахтера" от продажи и аренды футболистов составляли 928 млн грн (в сезоне 2018/2019 - 1 млрд 478 млн гривен).

Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составляли 1 млрд 256 млн гривен (в сезоне 2018/2019 - 1 млрд 603 миллиона гривен), клуб принимал уччасть в групповом этапе Лиги Чемпионов, после этого дошел до полуфинала Лиги Европы.

Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 338 млн гривен (в сезоне 2018/2019 - 680 млн гривен).

Доход от спонсорства и рекламы - 275 млн, от продажи атрибутики - 14 млн, от реализации ТВ-прав - 13 млн.

В отчете отмечается, что в сезоне-2019/20 ФК "Шахтер" заплатил в госбюджет 370,2 миллиона гривен налогов (в прошлом сезоне - 512,3 млн гривен налогов). Сумма НДФЛ составила 317,9 миллиона гривен.

Напомним:

Доходы футбольного клуба "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов с учетом НДС составили 3,76 миллиарда гривен.

Доходы футбольного клуба "Шахтер" в сезоне 2017/18 годов составили 1,732 миллиарда гривен.

Экономическая правда