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Футбольный клуб Ахметова за сезон заработал почти 3,8 миллиарда

Понедельник, 14 октября 2019, 15:00

Доходы футбольного клуба "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов с учетом НДС составили 3,76 миллиарда гривен.

Об этом говорится в годовом отчете футбольного клуба, опубликованном на официальном сайте.

Отмечается, что основные статьи дохода "Шахтера" - продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

Общий доход от продажи и аренды футболистов составил 1 миллиард 478 миллионов гривен.

"Шахтер" принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а также в 1/16 финала Лиги Европы. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 1 млрд 603 млн гривен", - говорится в отчете.

Суммарный доход ФК "Шахтер" от коммерческой деятельности в сезоне 2018/2019 составил 680 миллионов гривен (в сезоне 2017/2018 - 736 млн).

Из 680 млн дохода от коммерческой деятельности 586 млн - спонсорство и реклама, 26 млн - доходы от ТВ-прав, 39 млн - продажа билетов и абонементов, 6 млн - корпоративные ложи, 22 млн - продажа атрибутики, 1 млн - доходы от Премьер-лиги.

По словам пресс-службы чемпиона Украины по футболу, в сезоне 2018/19 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 512,3 млн гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 378,1 млн гривен.

Напомним, доходы футбольного клуба "Шахтер" в сезоне 2017/18 годов составили 1,732 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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спорт Ахметов

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