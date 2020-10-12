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80% пенсионеров в Украине живут за пределом монетарной бедности — омбудсмен

Понедельник, 12 октября 2020, 10:50
 

Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе Социального форуме Совета ООН по правам человека, передает "Зеркало недели".

В Украине прожиточный минимум составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, минимальная зарплата — 176 долларов, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. 

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", — отметила Денисова.

Она также подчеркнула, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. По словам Денисовой, пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.

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